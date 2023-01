Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Amelie Albrecht op indrukwekkend voorjaarsprogramma Hoogmis

Wie zegt dat het cultuurleven in Edegem nieuw leven in geblazen moet worden, moet dit voorjaar eens in Hoogmis gaan zien. De aftrap van het voorjaarsprogramma wordt gegeven door het Rotterdamse comedyconcept ‘Nuff Said, dat zich ook al jaren afspeelt in Antwerpen in De Studio en binnenkort zelfs de grote zaal van Arenberg. Nog kan er gelachen worden met Amelie Albrecht, Johan Petit, Jeroen Leenders en Hans Cools.