Koreaans ambassadeur en wereldkampioene stellen eerste Taekwondo-dag voor in Edegem

EDEGEMVoortaan staat 8 mei in Edegem bekend als ‘Taekwondo-dag’, naar de gelijknamige Koreaanse vechtsport. Vorig jaar was de Zuid-Koreaanse wereldkampioene Kyun Eun Park al te gast in Edegem om de dag te promoten. Dinsdag was de Zuid-Koreaanse ambassadeur zelfs in Edegem om een ‘Memory of Understanding’ te ondertekenen.