Koningin Mathilde bezoekt Vaccinopolis

Op de terreinen achter het revalidatiecentrum Revarte in Edegem opende in maart een zilverkleurig gebouw van maar liefst 6.225 vierkante meter. In Vaccinopolis zullen kandidaat-vaccins tegen tal van infectieziektes uitgetest worden (zoals bijvoorbeeld tegen griep, kinkhoest of COVID-19), onder meer volgens het Controlled Human Infection Model (CHIM).

In totaal zijn er 30 beschikbare bedden in Vaccinopolis: 30 personen kunnen in het onderzoekscentrum één of twee weken verblijven voor een deelname aan dergelijke vaccinstudies. Het onderzoekscentrum is het eerste op Europese bodem van deze orde van grootte die dat model voor vaccinatieonderzoek gebruikt.