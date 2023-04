Journalist Jens De Rycke publiceert boek over ‘de vergeten oorlog’ in Nagorno-Karabach

Nagorno-Karawat? Nagorno-Karabach is een autonome Armeense enclave in Azerbeidzjan die in 2020 weer heel even in de media kwam nadat er opnieuw een gewapend conflict uitbrak. De Edegemse journalist Jens De Rycke weet dat die oorlog eigenlijk al meer dan honderd jaar duurt en reisde de voorbije jaren regelmatig naar het gebied. In ‘De vergeten oorlog’, die eind deze maand wordt voorgesteld, geeft hij inkijk in het conflict.