Hubert (68) neemt na 51 (!) jaar dienst afscheid van brandweerkorps: “Veel erge dingen meegemaakt, maar je leert daarmee omgaan, erg snel”

Edegem Erehaag voor Hubert die al 50 jaar brandweer­man is: “In 1971 hadden we een leren vest, rubberen botten, een zwarten kurken helm en een jeansbroek. Dat was het.”

50 jaar brandweerman. Niet veel mensen zullen het Hubert Van Campfort (66) nadoen. Hij begon in 1971, op zijn zestiende, als vrijwillige brandweerman en is dat vandaag nog steeds. Op zijn gouden jubileum, waarvoor hij gisteren was gaan eten in restaurant ‘t Forum in Edegem, eerden zijn collega’s en vrienden van de brandweer hem met een grote verrassing. “Die kameraadschap van bij de brandweer, die zal altijd blijven. Dat heb ik gisteren met eigen ogen gezien.”

19 november