Hoe de quarantaine in Kontich en Edegem voor sommigen zware gevolgen heeft: “Ik raak stilaan krap bij kas”

Edegem - KontichVijfduizend mensen in Edegem, Kontich en omstreken zitten nog zeker tot zondag in quarantaine, omdat op de school OLFA Elsdonk in Edegem een besmetting met de Britse variant is opgedoken. Leuk is dat huisarrest voor niemand, maar in het leven van sommige mensen grijpt zo’n verplichte isolatie net iets meer in. Een zelfstandige raakt stilaan krap bij kas, een schooldirectrice loopt haar afscheidsfeest mis, een verpleegkundige moet langer wachten op haar vaccinatie.