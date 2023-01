Heropleving reuzen Manke Lies en De Kleine Man voor 850 jaar Edegem

EDEGEMEdegem mag dit jaar 850 kaarsjes uitblazen. Voor elke verjaardag wil de gemeente één evenement laten organiseren. Eén van die 850 feestelijkheden dit jaar is de heropleving van de Edegemse legende van Manke Lies. Initatiefnemers Bart en Else ontvangen daarvoor een subsidie van 2.500 euro.

In tegenstelling tot buurgemeenten heeft Edegem nog geen reus. Daar willen Bart Boussemaere en Else Bogaerts van Atelier JR-Bot voor de 850ste verjaardag van het dorp verandering in brengen met spinster Manke Lies en haar maatje de Kleine Man. Samen met vrijwilligers gaat het duo de uitdaging aan om een vier meter hoge reus uit gerecycleerd materiaal te bouwen.

“We werken met gerecycleerd materiaal, want klimaatneutraliteit is een prioriteit voor ons”, zeggen Bart en Else. “Bovendien strookt het met de Edegemse sage van Manke Lies. Zij maakte haar kleed van uniformstukken en materialen die ze rond het fort vond. Net zoals het verhaal van Manke Lies is gegroeid uit een samenraapsel van feiten en verzinsels, zo willen we Manke Lies laten uitgroeien tot een gezamenlijk verhaal van Edegemnaars.”

Wijkbudget

Edegem maakt jaarlijks budget vrij waarmee buren hun ideeën voor de wijk kunnen verwezenlijken. Zo krijgen creatieve en ondernemende bewoners een duwtje in de rug. De voorbije jaren werden via de wijkbudgetten al heel wat initiatieven gerealiseerd zoals muurschilderingen, een ontmoetingsplek, een maandelijks buurtontbijt, een buurtboekenkast, een pétanquebaan en een zeepkistenrace.

Volledig scherm Manke Lies. © rv

“De bouw van de reuzen is opnieuw een mooi voorbeeld van wat Edegemnaars samen kunnen realiseren”, zegt schepen voor wijkwerking, Lawrence Vancraeyenest (N-VA). “KTA Da Vinci bouwt mee aan de reus, de Edegemse scholen werken mee aan de optocht en de Edegemnaars kunnen materiaal doneren of een financiële geste doen. De komende jaren zullen de reuzen ook opduiken in het buurtleven. De bedenkers deden een aanvraag en mogen rekenen op het maximale bedrag dat we via de wijkbudgetten toekennen, namelijk 2.500 euro.”

Maatje XXXXXL

Om de reus af te krijgen, hebben de makers nog wat materiaal nodig. Oude militaire stukken zoals uniformen, kitzakken en capes zijn zeer welkom. Ook ander textiel in aardetinten zoals jutezakken, linnen stof of wollen kledij komen goed van pas, net als jeansstof en bont. Om dat alles aan elkaar te naaien, zoeken de makers bovendien nog handige naaiers.

Lies heeft namelijk maatje XXXXXL, en dat belooft veel werk te zijn.

