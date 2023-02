Groen maakt zich zorgen over Hangar 27: “Verenigingen vinden hun weg niet meer naar evenementenzaal”

EDEGEMHet concertvoorjaar in Hangar 27 is intussen afgetrapt maar oppositiepartij Groen maakt zich enorme zorgen over de evenementenzaal, die deze legislatuur geprivatiseerd werd. “N-VA maakte zich sterk dat er voor onze verenigingen niets zou veranderen, maar uit cijfers blijkt exact het tegendeel.”

In oktober 2020 werd Hangar 27, de Edegemse jeugd- en cultuurzaal, uitbesteed aan private uitbater Solo-Slim. Het is één van de vele privatiseringen in het grote besparingsplan van N-VA. “Het bestuur beloofde dat er voor verenigingen niets zou veranderen, maar dat blijkt dus niet te kloppen”, hekelt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer (Groen). “Exacte cijfers van het aantal activiteiten in Hangar 27 sinds de privatisering heeft de gemeente niet blijkbaar niet. Wat men wel weet is het aantal tussenkomsten voor verenigingen, namelijk het bijpassen van de huurprijs zodat verenigingen evenveel betalen als toen de zaal nog gemeentelijk was.”

Groot verschil

“In 2021 waren er op die manier vier tussenkomsten en in 2022 waren dat er zes”, gaat Van Laer verder. “Als je weet dat het aantal activiteiten van Edegemse verenigingen in het verleden schommelde rond de 55 per jaar dan klopt er iets niet. Hangar 27 ging opgewaardeerd worden en een zaal blijven voor de Edegemse verenigingen ondanks de privatisering. Dat was de belofte. Uit de cijfers blijkt nu duidelijk het tegendeel.”

Volledig scherm Sfeerbeeld Hangar 27. © Hangar 27

“De pandemie kan nog deels als excuus ingeroepen worden, maar het verschil is echt te groot. Een belangrijke verklaring is het feit dat - ondanks de tussenkomst van de gemeente - het huren van Hangar 27 voor verenigingen een pak duurder is geworden. Een aantal kosten die vroeger in de huurprijs inbegrepen waren, zijn dat nu niet meer. Bijvoorbeeld de poets of het gebruik van bepaald audiovisueel materiaal.”

Geen kwaad woord over uitbaters

“Solo-Slim heeft de zaal wel een heel nieuwe en frisse look gegeven en ook de investering in de ramen langs de straatzijde zijn een grote meerwaarde”, benadrukt Van Laer. “Zowel uit eigen ervaring als van andere huurders horen we zeer positieve verhalen over de uitbaters. Ze doen hun uiterste best vooraf, tijdens en nadien om de activiteit zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen. Dat Edegemse verenigingen hun weg niet vinden naar de zaal, ligt daar dus niet aan.”

“Het probleem is de bijkomende kosten. Solo Slim valt niets te verwijten, zij moeten ook hun boterham verdienen. Het is dus aan het bestuur om bijkomende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld voor de kosten van de poets en het gebruik van audiovisueel materiaal.”

