Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Edegem vandaag

Chauffeur met rijverbod rijdt over fietspad om file te ontwijken

De Antwerpse politie heeft afgelopen zondag een bestuurder gevat die in Deurne de verkeersregels aan zijn laars lapte in over het fietspad reed om de file te ontwijken. Toen hij gecontroleerd werd bleek de chauffeur ook nog eens een rijverbod achter zijn naam te hebben staan.