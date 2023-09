Brasserie ‘t Of in Hove viert tiende verjaardag met erg kindvrien­de­lijk feestpro­gram­ma

Brasserie ‘t Of in Hove, aan de Mechelsesteenweg in Hove, bestaat tien jaar en dat wordt in het weekend van 9 en 10 september gevierd. Uitbater Steven Menu (45) dokterde een kindvriendelijk feestprogramma uit. “Gezinnen met kinderen vormen een belangrijk deel van ons doelpubliek.”