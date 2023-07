Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Edegem vandaag

“Van sexy r&b tot harde breaks, de wereld rond”: nieuw zomerfesti­val op Linkeroe­ver

De Antwerpse feestconcepten ‘Freed’ en ‘Love On Top Club’ slaan de handen in elkaar voor een nieuw openluchtfestivalletje op de site van de Zeescouts op Linkeroever aan de Schelde. De gebundelde krachten laten lokale helden en internationale artiesten samen komen op twee podia, in een eclectische mix van hiphop, r&b, house, afro, breakbeat en disco.