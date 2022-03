Gemeentebestuur houdt woord: eerste regenboogzebrapad van Edegem is een feit

“Het initiatief moet de holebi- en transgemeenschap een extra duwtje in de rug geven”, zegt schepen voor openbaar domein Philippe Muyters (N-VA). “Met ons kleurrijk zebrapad tonen we ons solidair in de strijd tegen discriminatie op vlak van gender en seksuele voorkeur.”

“Dat deden we eerder al door jaarlijks de regenboogvlag te hijsen naar aanleiding van de dag tegen holebi- en transfobie”, vult burgemeester Koen Metsu (N-VA) aan. “Met dit nieuwe initiatief tonen we ons een heel jaar door betrokken. Niet toevallig kiezen we voor een locatie in de buurt van het nieuwe vrijetijdscentrum. Het is immers een plek voor ontmoeting en ontdekking waar iedereen welkom is.”