Fotograaf David gaat voor 850 deurkiekjes in kader 850 jaar Edegem: “Mensen zijn in eigen voortuin meer ontspannen dan in fotostudio”

HUIZEN­JACHT. Malle, veel meer dan enkel trappisten­bier: “Hier laat je je kinderen met plezier opgroeien”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedmakelaars. Deze keer trekken we naar de gemeente Malle, die meer te bieden heeft dan trappistenbier. “Vele oorspronkelijke inwoners keren vanuit Antwerpen terug naar deze brave, stabiele gemeente in de Kempen.”