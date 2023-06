Fietsende UZA-medewerkers krijgen warme ontvangst op Nationale Applausdag voor Fietsers

Erik Segers voert in nieuwste boek voor het eerst vrouwelijk hoofdperso­na­ge op: “Al wil zij wel graag man worden”

Schrijver en journalist Erik Segers (62) heeft een nieuwe roman klaar. ‘Elke man is een vrouw’ is zijn vijfde én dikste worp geworden, goed voor 444 pagina’s waanzin en kolder. In het boek neemt de Kontichnaar hot topics als genderfluïditeit en transseksualiteit onder de loep, op zijn eigen absurdistische manier. “Tijdens het schrijfproces heb ik zowaar zelf een miskraam gehad.”