‘Fans’ van Jürgen Conings misbruiken banner van overleden papa om militair aan te moedigen: “Iemand reageerde zelfs met ‘Sarah, stop met bleiten’”

EdegemSarah Meinen uit Mortsel schrok zich een ongeluk toen ze donderdag Facebook opende. De #TeamJurgen-banner die ze twee jaar geleden voor haar overleden man had ontworpen, verscheen plots massaal op profielfoto’s van sympathisanten van de beroepsmilitair Jürgen Conings. Het is goed dat er mensen achter hem staan, maar gebruik de banner om de juiste redenen”, pleit de aangeslagen weduwe.

Ze had een Facebook-vrije maand gepland, maar na aandringen van haar vriendinnen bekeek ze toch enkele profielen die de Team Jurgen-banner plots gebruikten : “Dat was echt verschieten. ‘Mijne Jurgen’ was echt een crème van een vent met een gouden hartje. Hij is in de verste verte niet te vergelijken met militair Jürgen.” Van haar Jurgen moest Sarah anderhalf jaar geleden afscheid nemen na een zware strijd tegen longkanker. Het afgelopen jaar verloor ze bovendien haar vader, grootvader, oom en deze week nog haar tante: “Ik heb geen energie over om tegen de fans van die man te vechten. Ik hoop voor zijn familie dat ze hem levend terugvinden, want ik weet hoe het voelt om een Jurgen te verliezen. Het is goed dat er mensen achter hem staan, maar gebruik de banner om de juiste redenen.”

Volledig scherm De blauwe banner werd twee jaar geleden ontworpen om de overleden Jurgen te eren. Nu verschijnt ze op profielfoto's van sympathisanten van beroepsmilitair Jürgen Conings. © SG

Na de dood van Jurgen, richtten de vrienden van Sarah de campagne #TeamJurgen op om Sarah een hart onder de riem te steken. “We hebben toen een netwerk opgericht om haar emotioneel en financieel te steunen, zodat ze er toch niet alleen voor stond”, vertelt haar goede vriendin Sarah Gilis. Samen ontwierpen ze een blauwe banner die vrienden en familie op hun profielfoto konden plaatsen om Jurgen te eren.

Quote We hebben geen enkele mening over de militair. We willen gewoon dat zijn voorstan­ders de banner verwijde­ren Vriendin Sarah Gilis

Om een nog onbekende reden kregen sympathisanten van Jürgen Conings, de zwaarbewapende beroepsmilitair op de vlucht , nu lucht van deze banner. Ze begonnen de blauwe banner, waar Team Jurgen op geschreven staat, massaal op hun profielfoto’s te plaatsen. Ook een ex-collega van Sarah had hetzelfde idee, waardoor ze zich donderdag een ongeluk schrok wanneer ze haar Facebook opende: “We hebben hem gevraagd waar hij die banner vandaan haalde, en hij vertelde ons dat ze overal op Facebook te vinden is. We zijn zelf op zoek gegaan en hebben inderdaad mensen over heel België gevonden die de banner nu gebruiken.”

Onmensen

De twee Sarahs zaten vrijdagochtend niet stil: “We hebben naar al die mensen berichtjes gestuurd om uit te leggen waar de banner écht voor staat. We hebben zeer duidelijk gemaakt dat we geen enkele mening over de militair hebben, maar dat we gewoon willen dat ze de banner verwijderen. De meesten hebben hier niet eens op gereageerd, anderen maakten ons uit voor onmensen omdat we niet achter Conings staan. Iemand reageerde ‘Sarah, stop met bleiten’. Deze reacties doen Sarah natuurlijk enorm veel pijn.” De ex-collega toonde wel begrip en verwijderde de banner.

Met pijn in het hart besloot Sarah de banner nu offline te halen in de hoop verdere verspreiding te vermijden: “We vinden het extreem jammer dat we de mooie campagne op deze manier moeten beëindigen, maar we kunnen niet aanzien dat ze zo misbruikt wordt”, vertelt haar vriendin. “Dit is echt een klap in haar gezicht. We kunnen niet aanzien dat de banner zo misbruikt wordt en vragen daarom aan iedereen die de banner om de foute reden gebruikt ze uit respect voor Sarah, Jurgen en Marthe te verwijderen.”

