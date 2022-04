Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Kontich Nieuwe brasserie en staminee Fortuin opent de deuren: “Tafelen met zicht op het Gemeente­park”

Met de Fortuin is het Gemeenteplein in Kontich een indrukwekkende nieuwe horecazaak rijker. Het moderne, drie bouwlagen tellende gebouw is verrezen op de plaats waar de oude herberg In de Fortuin stond. Maar als het van zaakvoerders Dave De Causemaeker (50) en Stijn Rotthier (30) afhangt, wordt ook deze Fortuin 2.0 een vaste ontmoetingsplaats voor de Kontichnaren. “Of je nu gewoon iets wil drinken, een ijsje of een wafel wil eten of uitgebreid wil tafelen: het kan hier allemaal.”

7 april