Eerste webshop voor vastgoed: Verkoopproces Minerve-wijk in Edegem loopt volledig digitaal

EDEGEM/GENTEr waren eerder al initiatieven in ons land om slechts met enkele muisklikken een woning aan te kopen maar vastgoedontwikkelaar Revive komt als eerste met één digitaal platform of webshop voor vastgoed. Van de eerste blik op de toekomstige wijk tot het digitaal overschrijven van de aankoopbelofte voor de woning. De nieuwe Minerve-wijk in Edegem is het eerste nieuwbouwproject dat volledig digitaal te koop staat. “Zonder tussenkomst van fysieke personen een huis of appartement kopen.”

De woningen van de eerste bouwfase van woonproject Minerve in Edegem werden eerder al verkocht, in betere tijden. Van de tweede bouwfase, waar momenteel aan gewerkt wordt, zijn nu al twaalf woningen verkocht. Hoe? Volledig digitaal, een zeldzaamheid.

Lees ook Burgers gezocht die willen investeren in nieuw warmtenet van woonproject Minerve

“Een woning is één van de belangrijkste aankopen in een mensenleven, dus ons Revive-team staat ten allen tijde klaar om de kandidaat-kopers online te begeleiden”, benadrukt Revive CEO Alexandre Huyghe. “Het is dus niet de bedoeling dat het volledige proces zonder menselijk contact móet verlopen.”

Webshop

Eerder was het al mogelijk om virtuele rondleidingen te krijgen door een woning en ook het digitaal ondertekenen van het compromis raakt stilaan ingeburgerd sinds coronatijden. Maar de Gentse projectontwikkelaar Revive gaat nu dus een stap verder met de lancering van een digitaal platform waar het verkoopproces van a tot z volledig gedigitaliseerd werd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De verkoop van de eerste bouwfase in pre-coronatijden, verliep wel fysiek. © Klaas De Scheirder

“We zijn hiermee de eerste vastgoedspeler in België die deze service volledig digitaal en bovendien coronaproof aanbiedt”, beweert Huyghe. “Kandidaat-kopers kunnen op ons platform de woning in verschillende perspectieven bekijken, in alle rust en op elk moment. Ze kunnen zowel de volledige woonwijk als het interieur van hun toekomstige woning in detail zien. Via filmpjes geven we samen met onze architecten extra toelichting bij de indeling van de woning en de troeven ervan.”

Itsme

Huyghe benadrukt dat een fysieke afspraak op kantoor of op de site mogelijk blijven als de coronamaatregelen het toelaten. Eenmaal de kandidaat-kopers een woning op het oog hebben, kunnen ze die voor 72 uur reserveren. Het compromis en de aankoopbelofte worden daarna digitaal ondertekend via de veilige applicatie Itsme en ook het voorschot betalen, kan via een veilige transactie.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Anderhalf jaar geleden startten de werken op de oude fabriekssite. © Klaas De Scheirder

Geen tijd verloren

Afgelopen maandag vond de lancering van de digitale verkoop van de Minerve-wijk in Edegem plaats. Nu al hebben twaalf personen een woning gekocht van uit hun luie zetel. “Dankzij dit initiatief hoeven kandidaat-kopers geen x aantal stappen meer te ondernemen om een woning te kopen”, zegt Huyghe. “Elke handeling kan gedaan worden op dezelfde website waardoor er geen tijd verloren gaat. We verwachten dat zowel jong als oud de weg vindt naar ons online platform. Door de coronacrisis is de digitale transformatie in korte tijd versneld, we blijven hier als duurzame projectontwikkelaar dan ook sterk op inzetten.

330 woningen

Woonwijk Minerve wordt momenteel gebouwd op het Edegemse deel van de voormalige fabriekssite van Agfa-Gevaert op de grens met Mortsel. Tegen 2025 moet de zes hectare grond plaats gemaakt hebben voor een nieuwe wijk met een mix van groen en 330 nieuwe woningen. Het volgende bouwproject dat door Revive digitaal wordt aangeboden is de Komet-site in Mechelen.

Volledig scherm © Revive

Volledig scherm © Revive