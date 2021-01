“Eén van de besmette leerlingen in Edegem blijkt superverspreider te zijn”

Kontich Na eerste analyse van testresul­ta­ten van Sint-Jozefinsti­tuut: “Zeker aantal positieve gevallen, mogelijk met Britse variant”

19 januari De eerste resultaten van de testing in het Sint-Jozefinstituut zijn binnen. Nu al is zeker dat er een aantal positieve gevallen zijn vastgesteld. Uit verdere analyse moet blijken of ook de Britse variant daartussen zit. Een concreet aantal is nog niet bekend. Voor een heel aantal gezinsleden van de geteste scholieren en leerkrachten zit de quarantaine er wel nu al op.