Edegemnaren klinken op nieuwe jaar en 850ste verjaardag van gemeente

Antwerpen Maatpak nodig? Kleermaker Mark Van Hove komt naar je toegereden in zijn showroom op wielen

Een zithoek met donkerblauwe, velvet bankjes, een espressomachine en een koelkast met champagne of gin, aan de wand rekken met maatpakken, broeken en jassen: het is niet zomaar een mobilhome waarmee de Antwerpse kleermaker Mark Van Hove rondrijdt. Om in te spelen op de verwachtingen van de drukbezette man, wil hij met de Suits & Stitches-truck door het hele land rijden om maatpakken op te meten en te verkopen. “Dit is het ultieme samenspel van het gemak van online bestellen en de persoonlijke service die je in een winkel krijgt”, aldus Van Hove.

25 januari