Edegem heeft al 25 Oekraïners opgevangen maar krijgt toch kritiek: “Opvang moet collectief georganiseerd worden, niet individueel”

Na de oproep #PlekVrij om Oekraïense vluchtelingen bij je thuis op te vangen kwamen er al snel initiatieven van lokale en bovenlokale overheden om die opvang collectief te organiseren, in bijvoorbeeld woonzorgcentra of leegstaande panden van de gemeente. De feitelijke vereniging ‘Thuis in Edegem’, die het OCMW ondersteunt met het begeleiden van nieuwkomers, uit kritiek op het bestuur dat die collectieve opvang in Edegem uitblijft.

“Edegem zou zoals de federale en Vlaamse overheid en lokale besturen in buurgemeenten ook de nadruk moeten leggen op groepsopvang”, klinkt het bij Rob Devlieghere van Thuis in Edegem. “Dat kan in een te construeren ‘dorp’ of via gemeenschappelijke huisvesting, maar in allerlaatste instantie bij individuele families. We weten uit ervaring dat opvang een werk van zeer lange adem is, een volgehouden inspanning vraagt en ook professioneel ondersteund moet worden.”