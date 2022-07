Edegem besteedt nu ook straatvegen en kleine herstellingen uit

LUCHTBAL Jeugdhuis Youth Zone op Luchtbal opent nieuwe locatie

Het jeugdhuis Youth Zone - dat eerder al subsidies kreeg van de stad voor zijn vernieuwende blik op jeugdwerk - in de wijk Luchtbal is van locatie veranderd. Zaterdagmiddag wordt het nieuwe jeugdhuis in de Bostonstraat feestelijk geopend.

24 juni