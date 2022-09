Drie vriendinnen lopen Antwerp 10 Miles voor zieke Scott (2): “De familie verdient ook eens iets extra”

Edegem/AntwerpenAan z’n koddig snoetje zie je het misschien niet, maar Scott (2) heeft een hersentumor. Een goedaardige, al is het er eentje die hem wekelijks aan een ziekenhuisbed kluistert. Om de niet-terugbetaalde kosten van zijn strijd toch een beetje te helpen dekken, lopen drie vriendinnen van mama Céline Verschueren de Antwerp 10 Miles. “We hopen ook stiekem dat Céline al haar zonen meeneemt op een leuk tripje om er even tussenuit te zijn.”

“Een hersentumor, dat is een verpletterende diagnose. Het komt hard binnen”, Ellen Melis is aan het fietsen wanneer we haar opbellen. Een goede training: 23 april 2023 loopt ze namelijk de Antwerp 10 Miles samen met vriendinnen Kendra en Jorien. De drie dames leerden Céline kennen via hun partners, en kunnen nu het jaar niet inzetten zonder elkaar. Welteverstaan moeten Céline en haar man Jo Somers uit Edegem het sinds de diagnose van hun zoon Scott geregeld laten afweten.

100 keer chemo

“We hebben net gehoord dat Scotts chemotherapie met twintig beurten is verlengd, dat zet de teller op honderd beurten”, vertelt Ellen. “Dat zijn honderd maandagen dat Céline een dag in het ziekenhuis moet zitten met Scott. Dat zijn honderd parkeertickets. Honderd keer middageten in de kantine voorzien. En dan nog de dagen dat hij naar de MRI moet, of die talloze afspraken met dokters. Heel veel zorgen worden terugbetaald door de ziekenkas, maar die kleine rekeningen lopen ook hoog op. Door de voortdurende zorg voor Scott nam Céline ook een loopbaanonderbreking. Alle kleine beetjes helpen dan natuurlijk.”

Volledig scherm Team Scott © RV

Kendra, Jorien en Ellen hopen vijfduizend euro in te zamelen: “Meer mag altijd natuurlijk! We hopen eigenlijk stiekem dat het gezin met een deel van de opbrengsten eens een tripje maken. Naar Disneyland bijvoorbeeld, dat zou ook voor de broertjes van Scott geweldig zijn. James en Bill beseffen heel goed dat hun broer ziek is, en zeker wanneer zijn haren uitvallen en het plots zichtbaar wordt. Zij houden zich zoals Céline en Jo heel sterk, en verdienen dus zeker een extraatje.”

Scott haalde eerder al de krantenkoppen toen zijn geel knuffelkonijntje een tikkeltje te versleten was en mama Céline dringend op zoek moest naar een vervanger: “We vragen we aan de rest van Vlaanderen om eens goed in de knuffelmand te graven, op zoek naar het ene gele knuffelkonijn van de Carrefour. Het is zijn troost tijdens de chemotherapie”, zei ze toen. De oproep kreeg massaal gehoor. Wie Scott en zijn gezin een handje wil helpen, kan de sponsorloop steunen via deze site.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.