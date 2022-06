Drie personen gewond bij verkeersongeval in Edegem

Het ongeluk gebeurde omstreeks 15.30 uur. “Een voertuig met vier inzittenden reed door de Oude Godstraat richting Mortsel. Een andere wagen kwam uit de Molenlei en wilde afdraaien. De twee auto’s zijn frontaal op elkaar gebotst”, zegt de woordvoerder van politiezone Hekla. Drie inzittenden van een van de wagens geraakten lichtgewond. Ze probeerden weg te vluchten van de politie, maar werden later gevat. Ze zullen later verhoord worden. De takeldienst kwam langs om de wagens te slepen. De baan is ondertussen terug vrij.