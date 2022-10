Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

ANTWERPEN Legendari­sche deejay Marc Van Baelen (67) speelt sinds lang nog eens ten dans: “In mijn kop ben ik nooit ouder dan 35 jaar geworden”

La Rocca, Boccaccio, BBC, Cartier, Castel, City Club, Surf Club. De intussen gepensioneerde deejay Marc Van Baelen (67) draaide de afgelopen decennia in de meest gerenommeerde discotheken, verspreid over heel het land. Maar zoals dikwijls, begon de carrière van een succesvol deejay in Antwerpen, bij platenwinkel USA Import en de vele nachtclubs in het Statiekwartier. In november haalt Marc voor één keer nog eens de koptelefoon van de haak om te spelen op een groot, nostalgisch feest. “Ik ben blij dat dit soort festijnen georganiseerd worden, want over het algemeen is Antwerpen helemaal dood.”

