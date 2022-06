Clara Cleymans, Filip Joos en andere BV’s voetballen tegen MS-patiënten om ziekte onder de aandacht te brengen

Edegem Politie overmees­tert jonge man met mes in eigen apparte­ment: niemand gewond

In de Doelveldstraat in Edegem heeft de lokale politie woensdagavond iemand moeten overmeesteren in zijn eigen appartement. De man had zichzelf kennelijk verschanst in zijn woning en had een mes bij de hand. Er waren geen andere mensen betrokken bij de situatie.

16 juni