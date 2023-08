Carrefour Express neemt intrek in voormalige Belvu-winkel

In de Edegemse Strijdersstraat, in het pand waar vroeger sportwinkel Belvu zat, opent op woensdag 30 augustus een Carrefour Express buurtwinkel. Franchisenemer is Rik Maes (33), die nu in Lint woont, maar opgroeide in Edegem. “Het was hét moment voor een andere professionele uitdaging.”