Burgemeester Koen Metsu (N-VA) brengt ernstige ziekte muco onder de aandacht: “Jaren lief en leed mee gedeeld”

EDEGEMBurgemeester Koen Metsu (N-VA) deelde bijna vier jaar het lief en leed met een muco-patiënt en zet zich nu dan ook in voor de strijd tegen de levensbedreigende ziekte. “Er is lang tijd geen nieuwe antibiotica meer ontwikkeld maar er is hoop, want een nieuwe therapie pakt het probleem bij de bron aan.”

Mucoviscidose of taaislijmziekte is een erfelijke ziekte die kan inslaan op verschillende organen. In de meeste gevallen zet de ziekte zich op de longen en sinussen en veroorzaakt ze luchtweginfecties, die levensbedreigend kunnen zijn en een duidelijk lagere levensverwachting scheppen.

“Muco speelde enkele jaren een belangrijke rol in m’n leven”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Ik deelde er lief en leed mee. Hoewel mijn leeftijdsgenoten die moeten leven met deze vreselijke ziekte bij geboorte nooit de hoop kregen die leeftijd te halen, bepaalt het taaislijmvlies nog steeds hun toekomst en dat van hun omgeving.”

Ons land telt 1.362 mucopatiënten. “Eén op de twintig Belgen is drager van de ziekte, maar wordt er zelf niet per se ziek van. Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land en tot op vandaag ongeneeslijk. Patiënten slikken tot wel honderd pillen per dag.”

Volledig scherm Jesse Huygh (rechts) uit Edegem laat zijn ziekte zijn passie voor acrobatie niet tegenhouden. © Emelyne Six

Geen alternatief

“De situatie blijft uitdagend aangezien er al lange tijd geen nieuwe antibiotica meer ontwikkeld zijn en resistentie aan bestaande antibiotica is bij veel patiënten hoog. Daarnaast is een fantastisch aerosoltoestel dat de afgelopen tien jaar op de markt is, niet voor iedereen weggelegd, want de niet-terugbetaalde kostprijs bedroeg maar liefst drieduizend euro. Hou u vast", zucht Metsu. “Het bedrijf van dat toestel is verkocht aan tabakbedrijf Philip Morris die nu doodleuk beslist heeft het niet meer te produceren. Er is geen alternatief van hetzelfde kaliber.”

Nieuwe therapie

“Toch is er hoop voor patiënten. De belangrijkste verwezenlijking van de laatste jaren, is de zogenoemde ‘triple combinatietherapie’. Die medicatie werkt in op het genetisch defect, in plaats van de symptomen aan te pakken zoals bijvoorbeeld een puff voor kortademigheid, of aerosols om slijmen los te maken. Dankzij deze nieuwe medicatie krijgen de slijmen veel minder kans om zich te vormen. Het probleem wordt dus aangepakt bij de bron.”

“Vzw Mucovereniging is een zeer waardevolle partner voor alle mucopatiënten”, benadrukt Metsu. “Want men zorgt voor ondersteuning bij educatie, medicatie, psychologische uitdagingen en onderzoek. Ook financiële hulp bieden ze aan. Zoals het Sportfonds zodat jongeren met extra steun toch kunnen sporten want bewegen is enorm belangrijk. Het zijn sowieso stuk voor stuk topsporters, maar dan zonder de roem.”

“Ook Edegemnaar Jesse Huygh lijdt aan muco. Hij beaamt de nood, maar ook de deugd, van het lichaam in beweging. Dankzij deze nieuwe medicatie kan hij de grenzen van het fysieke opzoeken én ze blijven verleggen als acrobaat.”

Meer info muco.be.

Volledig scherm Acrobaat Jesse Huygh lijdt aan muco, hij poseert hier met de muco-sokken met Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) om de ziekte meer onder de aandacht te brengen. © rv

