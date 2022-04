Burgemeester daagt Edegem uit voor jubileumjaar: “Samen 850 evenementen organiseren”

Het gemeentebestuur wil 850 verschillende evenementen organiseren in één jaar tijd om het bijzonder jubileum te vieren. “We gaan onze eigen activiteiten alvast in een 850-jasje stoppen. Maar we rekenen ook op onze inwoners, hoe klein dan ook, elke activiteit is welkom”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor evenementen. “Daarom hebben we de website edegem850.be in het leven geroepen, waar inwoners hun activiteit online kunnen registreren en eventueel ook subsidies aanvragen.”

“We willen onze inwoners hier zo goed mogelijk in ondersteunen.” zegt een fiere burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Er is een sjabloon beschikbaar waarmee ze hun eigen affiche kunnen ontwerpen en we zorgen ook voor promotie in onze eigen publicaties en sociale media platformen. Verenigingen kunnen bestaande toelagen aanvragen en we zijn bezig met een toelagereglement op maat van scholen en particulieren. De gemeente gaat zelf ook drie grote evenementen organiseren, maar deze houden we voorlopig nog even geheim”, besluit de burgervader mysterieus.