Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) krijgt dubbele zitpenning als voorzitter van Woonzorgnetwerk: “Tenenkrullend in tijden van crisis”

De gemeenteraad van Edegem stond deze week in het teken van het aangepast meerjarenplan maar er ontstond - net zoals twee jaar geleden bij Erik Broeckx (N-VA) in Mortsel - ook commotie over de dubbele zitpenningen van Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA), die naast schepen voor onder andere sociale zaken en ouderenbeleid ook voorzitter is van het OCMW en van Woonzorgnetwerk Edegem.

Vlaams decreet

In augustus 2021 verscheen er een Vlaams decreet dat zegt dat voorzitters van raden van bestuur van welzijnsverenigingen maar ook bijvoorbeeld sociale huisvestingsmaatschappijen en intercommunales, recht hebben op dubbel presentiegeld of zitpenning voor de raad van bestuur. Enkele jaren eerder werd dat teruggeschroefd en dat wilde men rechtzetten. In Vlaanderen vindt men namelijk dat voorzitters meer werk te verrichten hebben dan de andere leden van de raden van bestuur, en daarom recht hebben op een hogere vergoeding per vergadering.

Sien Pillot (Groen) is niet te spreken over de beslissing.

Terugwerkende kracht

Bij Woonzorgnetwerk Edegem viel de spreekwoordelijke frank niet in augustus 2021, en is het nu pas naar boven gekomen. Drie weken geleden stond het op de agenda van de raad van bestuur en deze week werd het punt goedgekeurd op de gemeenteraad. Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) ontvangt voortaan dubbel zoveel presentiegeld voor de raad van bestuur van Woonzorgnetwerk mét terugwerkende kracht, dus teruggerekend tot augustus 2021 wanneer het Vlaams decreet werd goedgekeurd. Het gaat om 1.800 euro per jaar extra voor Vermeulen-Goris.

“Schande”

“Volgens het Vlaams decreet is het inderdaad mogelijk om dit toe te passen, maar in volle energiecrisis en alle maatschappelijke gevolgen van dien, is dit een pure schande en schadelijk voor het imago van de politiek”, vloekt Sien Pillot van oppositiepartij Groen. “Zeker in de zorgsector waar de mensen op de toppen van hun tenen lopen, is deze beslissing tenenkrullend.” Ook cd&v sluit zich daarbij aan vanuit de oppositie.

“Politiek spel”

“Ik vind het zelf ook heel vervelend dat dit met terugwerkende kracht moet gebeuren, het was beter vanaf augustus 2021 al in orde gebracht”, reageert Vermeulen-Goris. “Ik begrijp ook dat de timing van deze beslissing wrevel oproept, maar toen het punt op de agenda stond in de raad van bestuur, hebben Groen en cd&v het punt wel gewoon goedgekeurd zonder hun mond te openen. Ik vind hun sneer nu wel een beetje eigenaardig, zeker gezien meerderheid en oppositie heel goed overeen komen in het Woonzorgnetwerk en we bijna alles unaniem kunnen goedkeuren. Het is een deel van het politiek spel, zeker?”

