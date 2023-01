Blokken bij de bomma? Voortaan ook studeren in woonzorgcentrum: “Mooie wisselwerking tussen oud en jong”

EDEGEMStudenten uit het Antwerpse Edegem en omstreken kunnen voortaan ook in het woonzorgcentrum Immaculata studeren. De jongeren kunnen er in alle rust en stilte blokken in het vormingslokaal van het rusthuis. “Tijdens de pauze slaan ze een babbeltje met de bewoners, oud en jong samen vormen een mooie wisselwerking in deze kille periode.”

Het is een initiatief van de jongerenbeweging van N-VA Edegem, die eerder ook al studieplekken faciliteerde op unieke plaatsen in de gemeente. “De nood aan een rustige plek om te studeren zonder afleiding bij jongeren is groot”, zegt Jimi Claeys, voorzitter van Jong N-VA. “In Edegem kan dat nu dus bij WZC Immaculata. De basis zoals draadloos internet, comfortabele stoelen en bureaus zijn hier voorzien. Verder is er een koelkast, een waterkoker en schenken we water, koffie en thee.”

“Een gezonde dosis sociale controle en een verfrissende locatie voor de studiegeest zijn een ideale mix om je te focussen op de examens. Voeg daar een goed studieritme en voldoende ontspanningsmomenten in de frisse buitenlucht aan toe en deze eenzamere periode vliegt - met hopelijk mooie resultaten - weer voorbij.”

Wisselwerking

De bewoners van Immaculata krijgen door de studenten contact met de buitenwereld. Jongeren wisselen hun ervaringen en gedachten uit met de ouderen via de babbelbox. Ze leren elkaar bovendien beter kennen door samen spelletjes te spelen of wandelingen te maken.

Volledig scherm Studenten kunnen in de weekends terecht in WZC Immaculata om te studeren. © rv

“De bewoners zullen genieten van het gezelschap”, benadrukt Ilse Van Montfort van het zorgcentrum. “Ik kan me voorstellen dat het hen doet denken aan de tijd toen ze zelf nog studeerden. We beschouwen deze organisatie als een wisselwerking tussen de jongeren en onze ouderen, waar ze elkaar sociale steun bieden. Voor de jongeren kan het een kennismaking zijn met ouderenzorg. We hebben hier verschillende vacatures voor studenten openstaan, zowel zorggerelateerd als logistiek.”

Gezelschap

In de studieruimte hangt een lijst uit met namen en kamernummers van bewoners die gezelschap wensen. “Ik had mezelf amper voorgesteld of kreeg al een werkplek in de kamer van Caroline aangeboden", neemt Claeys terug over. “Ze vertelde heel fier dat ze binnenkort 73 jaar getrouwd is met haar man Laurent. Dit zijn de mooie verhalen die je nergens anders hoort.”

“Bewoners zoals Caroline stimuleren ons alvast om hard te werken. We zien ook een voordeel voor de senioren. Dankzij de gesprekken voelen ze zich waardevol, want dat zijn ze nog steeds. Het is een dubbele bijdrage aan een sterk gemeenschapsgevoel dat beide leeftijdsgroepen bindt. Wat ons betreft, is deze samenwerking nu al een blijver.”

Het woonzorgcentrum is enkel in de weekends geopend als studieruimte. Studenten kunnen in Edegem ook blokken in vrijetijdscentrum Kruispunt en coworkingspace Bolwerk.

