Berm schiet in brand in Edegem, hooi vat vuur bij melkveebedrijf in Kontich: “Wellicht ontstaan door de hitte”

Edegem/KontichIn Edegem en Kontich is de brandweer dinsdagnamiddag moeten uitrukken. Naast de E19 in Edegem had een berm vuur gevat, en ook bij een veehouderij in Kontich is er brand ontstaan. “Vooral voor de boer zelf is er stress geweest, want hij heeft natuurlijk zijn voorraad stro in rook zien opgaan.”