Andreas Vesalius vindt nieuwe directrice met Nathalie Herremans

Nathalie Herremans neemt de fakkel over vanaf 7 november. Ze haalde het van vier andere kandidaat-directeurs. “Nathalie heeft een rijke ervaring, zowel in de hoedanigheid van leerkracht als in die van directeur van gemeentelijke basisschool Eikenlaar in Rumst", zegt onderwijsschepen Koen Michiels (N-VA). “Daarom zijn we overtuigd dat zij de juiste persoon is om de mooie uitdaging in onze dynamische gemeentelijke basisschool aan te gaan.”