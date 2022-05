Aanleg 102 kilometer glasvezel voor supersnel internet: “Goed voor 11.700 woningen”

EDEGEMSupersnel internet. Dat is wat de burgers van Edegem weldra kunnen verwachten nu de uitrol van het glasvezelnetwerk van Fiberklaar van start is gegaan. De symbolische spade werd maandagochtend in de grond gestoken. De werken aan 102 kilometer lang glasvezel moeten tegen eind 2023 afgerond zijn.

Fiberklaar, dat recent zijn eerste verjaardag vierde, investeert meer dan tweeëneenhalf miljard euro om anderhalf miljoen Vlaamse huishoudens aan te sluiten op zijn open glasvezelnetwerk tegen 2028. “Het is voor meer en meer mensen glashelder: fiber is de toekomst”, zegt Nicholas De Walsche, commercieel directeur van Fiberklaar. “Wij zorgen ervoor dat nu ook In Vlaanderen zo’n glasvezelnetwerk wordt aangelegd. En dat ver buiten de centrumsteden. Ook de inwoners van Edegem krijgen de gelegenheid om de vruchten van supersnel en stabiel internet te plukken.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ronny Kelders, Arnaud Cuylen, Gert Verwaest, Filip Tersago, Albert Follens (N-VA) en Nicolas De Walsche. © Tessa Kraan

Het netwerk in Edegem wordt 102 kilometer lang, goed voor 11.700 potentiële huisaansluitingen. Inwoners krijgen voor de start van de werken een zogenaamde ‘graafbrief’ in de bus van de aannemer. Die bevat alle nodige informatie over de werken. De verwachte eerste aansluitingen zijn voor het najaar van 2022. Het geplande einde van de werken in de hele gemeente is voorzien voor eind 2023.

Garanties

“Het project van Fiberklaar zal een grote verbetering zijn voor onze Edegemse inwoners en bedrijven”, neemt schepen voor openbaar domein, Philippe Muyters (N-VA) over. “Ze zullen in alle comfort kunnen surfen, streamen, gamen, down- en uploaden, thuiswerken en digitaal tv-kijken. We hebben lang onderhandeld over een goede samenwerkingsovereenkomst met financiële garanties én bindende afspraken rond het herstel van de voetpaden en communicatie met onze inwoners. Een externe controleur volgt de werken dagelijks op. Zo zal Edegem weinig hinder ondervinden van de werken, en kan iedereen die dit wil op korte termijn gebruik maken van dit supersnel datanetwerk.”