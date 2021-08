85-jarige passagier overleden na bruusk remmanoeuvre van lijnbus

Brugge/Beernem/Antwerpen Chauffeur van 'Elvis' en 'Superman' vecht veroorde­ling tot 1 jaar cel aan

23 augustus Een Roemeen vraagt in de Brugse rechtbank de vrijspraak voor z’n betrokkenheid bij een reeks gsm-diefstallen in Brugge, Beernem en Antwerpen. Viorel M. was volgens het Openbaar Ministerie de chauffeur van twee dieven die zich ‘Elvis’ en ‘Superman’ noemden.