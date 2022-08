84ste Edegemse Jaarmarktfeesten staan voor de deur: “We gaan voor bijna volledig afvalvrije editie”

De festiviteiten starten vrijdagnamiddag met kermis en ’s avonds kunnen bezoekers genieten van optredens in de Drie Eikenstraat. Zaterdag en zondag is het dan braderie waar jeugd-, sport- en cultuurverenigingen uitleg over hun werking komen geven. Op het danspodium geven Fitopia, Pa-Radise Dancers, NBDA, OJE, Gemma Blower, Andiamo en Skip-Up hun sierlijkste danspassen. In het oud gemeentehuis kunnen bezoekers gratis foto’s van zichzelf laten maken en in de dreef van Hof ter Linden kunnen ze achter het stuur van een militair voertuig kruipen.

Jaarmarktloop en vuurwerk

Zaterdag is het ook weer de Jaarmarktloop van 5, 10 of 16 kilometer, fakkeltocht in het kasteeldomein en traditioneel vuurwerk aan het KTA. Wie nog niet uitgefeest is kan zondag terecht op de opendeurdag van de brandweer of de rommelmarkt. Maandag dan wordt alweer de 55ste wisselbeker gespeeld tussen de middenstand en een ploeg van ambtenaren, brandweer en politie. Nadien is het uiteraard barbecue en in de voormiddag speelt het Edegems jeugdorkest Jeho ten dans aan de Doelveldstraat.