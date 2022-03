38 sociale nieuwbouwwoningen te koop in Borgerhout, Edegem en Malle

De inkomensgrens voor een koopwoning ligt op 41.566 euro voor alleenstaanden en op 62.343 euro voor gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één persoon ten laste. Het inkomen mag niet lager zijn dan 9.929 euro. De kandidaat-kopers mogen ook geen andere eigendom bezitten. De koper moet gedurende twintig jaar zelf in de koopwoning wonen. De kostprijs van een sociale koopwoning wordt berekend op het moment dat de woning verkoopklaar is. Die prijs is afhankelijk van het project, de ligging, het aantal slaapkamers en andere criteria.

De Ideale Woning bouwde recent 38 nieuwe koopwoningen op locaties in Borgerhout, Edegem en Malle. Deze nieuwbouwwoningen worden meestal semi-casco opgeleverd. De kopers installeren zelf de vloerbedekking, keuken, badkamer en toilet naar keuze. Hiervoor kunnen ze ondersteuning krijgen door bij Arro of het Sociaal Woningfonds een sociale lening af te sluiten.

Concreet gaat het over vijf gezinswoningen aan het Vinçotteplein in Borgerhout, 19 appartementen aan het Theo Mertensplein in Edegem en 56 huurwoningen in drie blokken en veertien koopwoningen aan de wijk Begonialaan-Klaprooslaan-Zonnedauwlaan in Malle.