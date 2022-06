13-jarige jongen uit Edegem zwaargewond na aanrijding met lijnbus

ANTWERPEN Kunstenfes­ti­val Cristal Palace keert terug naar glorietij­den Schippers­kwar­tier: “Kunst en erotiek gaan hand in hand”

Terug naar de gloriejaren van het Schipperskwartier. Dat is wat ateliercafé ‘Who’s afraid of Red, Yellow & Blue’ wil doen met het nieuwe kunstenfestival ‘Cristal Palace’, niet toevallig vernoemd naar één van de meest bezochte bordelen van weleer. “Erotiek is de rode draad doorheen het festival waar muziek, beeld, theater, dans, poëzie, eten en comedy hand in hand gaan.”

15 juni