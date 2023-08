Hoogste aantal faillissementen binnen Europese Unie sinds 2015

Aandeelhou­ders Dexia stemmen over beursexit

De aandeelhouders van restbank Dexia kunnen vandaag hun stem laten horen over de plannen van de bank om de beurs te verlaten. Al is dat voor de kleine aandeelhouders meer voor de vorm: ruim 99 procent van het kapitaal van de bank is immers in handen van de Belgische en Franse overheid en dus moet de kleine belegger bij voorbaat volgen. Als het licht op groen wordt gezet, verdwijnt Dexia vanaf 30 november van de beurstabellen in Brussel.