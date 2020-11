Al 809 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerde aandeelhouders Fortis

In het kader van de Fortis-schikking werd door Ageas - de erfgenaam van de teloorgegane Fortis-bank - al zowat 809 miljoen euro uitgekeerd. Dat maakte de verzekeraar bekend in de marge van zijn kwartaalresultaten.

Ongeveer 230.000 dossiers van ex-aandeelhouders van Fortis zijn verwerkt, op een totaal van ongeveer 290.000. In oktober werd een extra som van 162 miljoen euro uitgekeerd, klinkt het. Met de schikking trekt Ageas een streep onder het Fortis-verleden.

De beleggers krijgen een vergoeding omdat ze destijds misleid werden door het Fortis-management. In 2008 ging de bank over de kop tijdens de financiële crisis. Achteraf bleek de overname van ABN Amro, in de periode voor het losbarsten van de bankencrisis, een grote factor bij de ondergang. Door de schikking te aanvaarden, verklaart men zich akkoord om geen verdere gerechtelijke stappen te ondernemen.

Minder winst

Verzekeraar Ageas heeft in het derde kwartaal overigens minder winst geboekt, voornamelijk als gevolg van de volatiele beurzen. In de tak Niet-Leven waren er dan weer opvallend minder schadegevallen, met name bij de autoverzekeringen. Topman Hans De Cuyper is tevreden dat het bedrijf standhoudt in deze coronacrisis. “Als de financiële markten in de laatste weken van het jaar geen materiële invloed uitoefenen, blijven we er dan ook op vertrouwen dat we een resultaat zullen behalen dat in de lijn ligt van onze aanvankelijke prognose”, klinkt het voorbeurs.

De nettowinst in het derde kwartaal kwam uit op 202,7 miljoen euro, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar over de eerste negen maanden staat de winst op 993,7 miljoen, een toename met 13 procent.

Levensverzekeringen

Vooral de levensverzekeringen zijn getroffen door de volatiliteit op de financiële markten: de winst in het derde kwartaal lag er ruim een derde lager. Bij de tak Niet-Leven daarentegen was er een sterke toename (+51 procent) van de winst. De schadefrequentie bij de autoverzekeringen lag hoger dan in het eerste kwartaal, maar nog altijd ver onder het niveau van vorig jaar, zegt Ageas.

Het totale premie-inkomen steeg in het derde kwartaal met 4 procent tot 7,8 miljard euro. De voorbije maanden was er in Azië weer groei -na een zwak eerste kwartaal-, terwijl in Europa de verkoop achterop hinkt door de lockdownmaatregelen.

De ‘combined ratio’, die de kosten gelinkt aan schadegevallen afzet tegenover de ontvangen premies, ligt op een gunstige 90 procent.

Ook de kapitaal-, solvabiliteits- en liquiditeitspositie zijn sterk en in wezen niet getroffen door de coronapandemie, luidt het in het persbericht.