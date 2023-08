Zwitserse bank UBS betaalt 1,45 miljard dollar om rechtszaken in VS te schikken

“Schandaal­bank” Credit Suisse moet Georgische miljardair mogelijk honderden miljoenen euro schadever­goe­ding betalen

Credit Suisse heeft opnieuw een rechtszaak verloren die was aangespannen door de Georgische miljardair Bidzina Ivanishvili. De rechtbank in Singapore oordeelde dat Credit Suisse Trust, een in de stadstaat gevestigd onderdeel van de Zwitserse bank, zijn plicht jegens Ivanishvili heeft geschonden door het vermogen van de trust onvoldoende te beschermen. Credit Suisse zal de Georgische zakenman daardoor voor mogelijk honderden miljoenen dollars moeten compenseren.