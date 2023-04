Zwitsers Lagerhuis verzet zich tegen financiële garanties voor Credit Suisse

Na histori­sche records vreest pluimvee­sec­tor dumping­prij­zen voor eieren: “We zullen de speelbal van het buitenland worden”

De import van eieren breekt - net zoals de prijzen - records. Vlaams Belang trekt daarom aan de alarmbel en hekelt dat Vlaanderen steeds afhankelijker wordt van het buitenland voor eieren. Ook de sector is ongerust en vreest dat eieren in de toekomst worden verkocht aan ‘dumpingprijzen’. Wat is er aan de hand? Waarom heeft de sector schrik van Oekraïne? En wordt onze omelet in de toekomst nu net duurder of goedkoper?