Zuid-Koreaanse jongeren slikken voorstel voor werkweek van 69 uren niet

In ons land geldt doorgaans een werkweek van 38 uren die vaak in de praktijk wordt omgezet naar 40 uren, die dan meestal verrekend worden met twee arbeidsduurverminderingsuren per week. Maar in Azië zijn er in vele landen andere regels van toepassing. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol zou nu de huidige maximum werkduur van 52 uren per week - 40 reguliere uren plus 12 overuren - optrekken naar 69 uren. Werkgevers hadden daarop aangedrongen omdat die 52 uren per week niet voldoende bleken om alle werk gedaan te krijgen. De overheid wou met de nieuwe plannen de werkgevers meer flexibiliteit geven om langer te openen en beter te kunnen inspelen op piekmomenten. Ook werknemers zouden voordeel kunnen halen uit het opbouwen van vrijetijdsuren, die ze zouden kunnen opnemen op tijdstippen die hen goed uitkwamen, zo klonk het.

Maar de jonge generatie Zuid-Koreanen zag dat helemaal anders. Zij voelden hun work-lifebalance al verglijden naar een ongezonde situatie omdat ze meer zouden moeten werken. Dat terwijl het land net goed bezig was de gemiddelde werktijd - een van de hoogste van alle ontwikkelde landen - terug te dringen. Vakbonden en politici van de oppositie voerden ook aan dat het dwingen van werknemers in de op drie na grootste economie van Azië om langer te werken het geboortecijfer niet zou opkrikken. Het Zuid-Koreaanse geboortecijfer is het laagste ter wereld en er wordt daarvoor met de vinger gewezen naar de lange werkdagen. “Hierdoor wordt het legaal om vijf dagen achter elkaar van 9 uur ‘s ochtends tot middernacht te werken. Er wordt geen rekening gehouden met de gezondheid of de rust van de werknemers”, stelde het Koreaanse Verbond van Vakbonden in een verklaring over de plannen van een werkweek van 69 uren.

Verkiezingen

President Yoon Suk-yeol, die met zijn conservatieve volkspartij de steun van de jongere generatie nodig heeft met het oog op de parlementsverkiezingen volgend jaar, heeft de bevoegde diensten nu opgedragen de plannen van de werkweek van 69 uren te herbekijken en, zo zegt zijn woordvoerder Kim Eun-hye, “beter te communiceren met het volk, vooral met Generatie Z en de millennials”.

Zuid-Korea staat bekend als het meest overwerkte land in Azië. In 2021 werkten werknemers er gemiddeld 1.915 uur, maar liefst 566 uur meer dan Duitse werknemers en 199 uur meer dan het gemiddelde van de OESO-landen, de leden van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Op andere plaatsen in de wereld, zoals in Australië en het Verenigd Koninkrijk, is intussen recent nog succesvol geëxperimenteerd met de vierdagenwerkweek.