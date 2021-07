Zuid-Afrikaans bedrijf gaat Pfizer-vaccin produceren voor Afrika

De bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend die Biovac in staat moet stellen om jaarlijks tot 100 miljoen doses van het vaccin te verdelen onder de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie. De overdracht van de technologie en de machines die nodig zijn voor het bottelen van het vaccin gaat “onmiddellijk” van start, zo verluidt in een mededeling.

Het serum wordt naar Zuid-Afrika overgebracht vanuit de Europese productiesites van Pfizer en BioNTech. Zij behouden dus de controle over de productie van de boodschapper-RNA, de meest delicate en cruciale etappe in het productieproces. De flesjes worden vervolgens gevuld in Zuid-Afrika.

In rijke landen draait de vaccinatiecampagne op volle toeren, maar Afrika heeft nog een hele weg af te leggen. Slechts 1,6 procent van de vaccins worden toegediend in Afrika, terwijl het continent 17 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Amper twee procent van de bevolking is volledig beschermd, zo raamde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onlangs. Nu hangen de Afrikaanse landen hoofdzakelijk af van het internationale solidariteitsmechanisme Covax.