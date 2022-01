Zoveel heeft de Nederlandse invasie in Antwerpen opgeleverd: “300% meer omzet. Het is waanzinnig en fantastisch tegelijk”

Productie vaccins levert België 1 miljard op

Het gebeurt zelden dat de activiteit van één onderneming een grote impact heeft op de economische statistieken van een sector en al helemaal niet op de prestaties van de hele economie. Pfizer België is een uitzondering, want de impact van de productie van coronavaccins is duidelijk zichtbaar: die levert België 1 miljard euro extra aan welvaart op. Dat schrijft De Tijd vandaag.

