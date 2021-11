Zorgen over omikronvariant houden beurshandel weer in de greep, olieprijzen fors lager

De beurshandel blijft dinsdag in de greep van de zorgen over de nieuwe coronavariant omikron. Na het voorzichtige herstel van een dag eerder kreeg de vrees dat de bestaande vaccins minder goed werken tegen de variant de overhand.

De negatieve stemming volgt op uitlatingen van topman Stéphane Bancel van de Amerikaanse farmaceut en vaccinmaker Moderna. Bancel zei tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat hij verwacht dat de huidige vaccins minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant. Ook verklaarde hij dat het mogelijk maanden kan duren om een nieuw vaccin, dat wel goed werkt tegen de variant, te ontwikkelen en te produceren.



Ook waarschuwde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, die later op de dag een verklaring aflegt in de Senaat, voor de gevaren van de omikronvariant. De komst ervan zorgt volgens de centrale bankier voor meer risico op inflatie en zet mogelijk een rem op de Amerikaanse economie. Ook kunnen de toeleveringsproblemen verergeren als het virus weer oplaait.

Verliezen

De Bel20 opende dinsdag met 1 procent verlies op 4.100 punten. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent in het rood, op 777,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,2 procent. De futures voor de beurzen in New York wijzen momenteel ook op stevige openingsverliezen voor Wall Street.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag al overwegend omlaag. In Tokio sloot de Nikkei opnieuw 1,6 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds dik 2 procent in de min. De beursgraadmeter in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,1 procent, mede dankzij een onverwachte groei van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in november na een krimp in oktober.

Olieprijzen fors lager

De olieprijzen gingen opnieuw fors omlaag, na de opleving op maandag. Ook daar laait de schrik weer op na uitlatingen van de Moderna-topman.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent goedkoper op 67,74 dollar. Een vat Brentolie zakte 3,6 procent in prijs tot 70,83 dollar. De prijs van een vat olie van de Noordzeesoort Brent zakt in de vroege handel 2,5 procent tot 71,62 dollar, terwijl een vat Amerikaanse WTI-olie 3 procent verliest tot 67,87 dollar.