Zorgen over je pensioen? “Als je het goed aanpakt hoeft het niet eens zo zwaar te wegen”

Bijna helft jongeren breekt hoofd over financiële situatie: onze geldexpert helpt bij het beantwoor­den van hun vragen

19 september Bijna de helft van de jongeren piekert over geld. Dat blijkt uit een onderzoek van Febelfin (de Belgische vereniging van banken). Ook Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel, ziet dat er meer nood is aan financiële kennis bij de jeugd. Hij beantwoordt enkele basisvragen die jongeren vaak over geld en loon hebben.