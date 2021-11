Zo wil AB InBev de ‘war for talent’ winnen: half jaar betaald ouderschapsverlof

2 op 3 bedrijven heeft nog steeds geen thuiswerk­be­leid

Al ruim anderhalf jaar zitten we in een pandemie, maar nog altijd heeft twee derde van de bedrijven geen uitgewerkt beleid rond thuiswerk. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. Nochtans functioneren werknemers die hybride — zowel thuis als op kantoor — kunnen werken op alle vlakken beter. “Flexibiliteit is cruciaal.”

17 november