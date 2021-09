Zes op de tien bouwprojecten vertraagd door bevoorradingsproblemen

Voor deze leerkrach­ten is Weyts te laat, zij verlieten de klas: “Mooi loon. Veel vakantie. En toch was ik ongelukkig”

15 september Of een fietsvergoeding of een eigen laptop zorgen voor meer werkvreugde vooraan in de klas? Afwachten. Minister Ben Weyts (N-VA) heeft er zijn plan voor klaar, maar voor deze drie ex-leerkrachten komt hij te laat. Zij sloegen de schoolpoort achter zich toe en werden agent, cartoonist of zelfs journalist. "Het schoolsysteem is zó oneerlijk." Maar hoe zit dat nu eigenlijk met dat salaris van een leerkracht?