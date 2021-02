Zes op de tien Belgen zien economische toekomst somber in

In de peiling tonen de ruim duizend Belgische respondenten zich pessimistischer dan de gemiddelde EU-burger. Zestig procent van de Belgen (53 pct van EU-burgers) vreest dat de nationale economie er binnen een jaar slechter aan toe zal zijn. 26 procent (21 pct van EU-burgers) meent dat het binnen een jaar beter zal gaan. Eén op vier Belgen denkt dat zijn of haar leefomstandigheden binnen een jaar slechter zullen zijn. Evenveel Belgen geloven dat hun leefomstandigheden zullen verbeteren.

De economische onzekerheid vertaalt zich ook in het prioriteitenlijstje. Net als de meeste Europeanen (48 pct) plaatsen de Belgen (50 pct) de aanpak van armoede en sociale ongelijkheid bovenaan de Europese agenda, gevolgd door de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad (39 pct) milieubescherming (39 pct) en klimaatmaatregelen (35 pct).

EU-lidmaatschap

Wel is het zo dat meer dan acht op de tien Belgen geloven dat het grootschalige Europese herstelplan de economie in staat zal stellen om sneller te herstellen van de coronaklap. In de hele EU is gemiddeld 72 procent die mening toegedaan. 81 procent van de Belgen vindt het lidmaatschap dan ook een goede zaak, een stijging met 14 procent in vergelijking met een jaar eerder. Enkel in Ierland ligt dat percentage nog hoger. Het Europese gemiddelde steeg met vier procentpunt tot 63 procent.

Ook het aantal burgers met een positieve kijk op de EU nam met tien procentpunt toe, tot 50 procent. In België geldt dat positieve imago slechts voor 45 procent van de respondenten. Bij 23 procent van de Belgen heeft de EU een redelijk of zeer negatief imago. Nergens lijkt de roep om hervormingen ook sterker dan in België. Meer dan 70 procent van de Belgen is voorstander van de EU, maar 54 procent van hen "niet op de manier dat ze tot nu toe is gerealiseerd". Dat percentage ligt nergens in de EU hoger.

Nood aan samenwerking en solidariteit

De resultaten van de peilingen bevestigen volgens het Europees Parlement eerdere bevragingen die aangeven dat Europese burgers in coronatijden meer heil zoeken in Europese samenwerking en solidariteit. Het is wel zo dat de mensen zijn bevraagd van 20 november tot 21 december, toen de Europese leiders een akkoord bereikten over het herstelplan en er optimisme over een snelle vaccinatie was. Van de forse kritiek op de Europese vaccinatiestrategie en vertragingen in de leveringen was nog geen sprake.

Zou de peiling vandaag andere resultaten opleveren? "Je zou kunnen denken dat de eerste weken van dit jaar een impact kunnen hebben op de steun voor de EU, maar er zijn nog geen cijfers op Europees niveau", zegt een bron in het Europees Parlement. In landen als Duitsland en Oostenrijk zijn er gegevens die wijzen op afnemende tevredenheid, maar Spanje en Frankrijk vertonen dan weer andere trends. "Het wordt interessant om volgen, maar ik verwacht geen grote ommekeer", klinkt het.