Zes bouwfirma’s per dag over de kop

Ondernemingsrechtbanken hebben van januari tot en met mei 906 faillissementen uitgesproken in de bouwnijverheid. Dat is een toename met 4,5 procent tegenover het vorige record voor die periode: in 2013 waren er in de eerste vijf maanden 867 faillissementen, zo blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Dat betekent dat er per dag 6 bouwbedrijven failliet worden verklaard.

Dat er zoveel faillissementen zijn in de bouwsector komt doordat iedereen aannemer kan worden: “Gelijk wie kan zonder enige beroeps- of bedrijfskennis in de bouwsector starten”, zegt Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie. Vroeger moesten starters een bewijs van beroepsbekwaamheid leveren, maar die verplichting werd enkele jaren geleden afgeschaft. “De bouw is altijd al een faillissementsgevoelige sector geweest. Dat heeft te maken met het hoog aantal starters in de sector als gevolg van de relatief lage opstartkosten”, zegt ook Niko Demeester van bouwfederatie Embuild.

In totaal werden er van januari tot en met mei in België 4.225 faillissementen uitgesproken. Vlaanderen zit op recordkoers. “Na vijf maanden is het aantal faillissementen in het Vlaams gewest (2.502) 3 procent hoger ten opzichte van het vorige recordaantal voor dezelfde periode in 2013 (2.430)”, aldus Statbel. Ook in de sector ‘vervoer en opslag’ gaat het slecht: daar waren 275 faillissementen, 6,6 procent meer dan in de eerste vijf maanden van 2022 (258).